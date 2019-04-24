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TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde zincirleme kaza

TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ters dönen bir otomobilden sürücü burnu bile kanamadan çıkarken, kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

  • DHA
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Kaza sabah 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil arızalınca arkadan gelen TIR, otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ileriye doğru savrulan otomobil Cemal Yılmaz'ın kullandığı  34 LB 1505 plakalı otomobile çarparak ters dönmesine neden oldu. Sürücü Yılmaz, şans eseri yara almazken ters dönen otomobilin arka tarafından dışarı çıktı.  Kimsenin yaralanmadığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

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