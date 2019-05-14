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TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Sadabat 2 viyadüğü girişinde, arıza nedeniyle güvenlik şeridinde duran kamyonete motosiklet arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken TEM Otoyolu FSM Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

  • DHA
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Kaza TEM Otoyolu Sadabat 2 viyadüğü girişi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) istikametinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 DH 1486 plakalı kamyoneti kullanan Mehmet Ali Yıldız kamyonetin arızalanması nedeniyle aracı güvenlik şeridine çekti. Bir süre sonra 34 EH 9836 plakalı motosikleti kullanan sürücü, kamyonete arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybettiği belirlenen sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünden geriye ise yola savrulan ayakkabıları kaldı.
 
ARAÇTAN İNDİĞİMDE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YERDE YATIYORDU
 
Aracı arızalanan Mehmet Ali Yıldız, "Ben arabada oturuyordum geldi bana vurdu. Bir ses geldi bende aşağıya indiğimde motosiklet sürücüsü yerde yatıyordu" dedi.
 
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu FSM Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. 

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