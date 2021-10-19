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TEM Otoyolunda hafif ticari aracın çarptığı kamyonet devrildi: 4 yaralı

Eyüpsultan, TEM Otoyolu Ankara istikametinde hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, hafif ticari araç ise savrularak bariyerlere çarpıp durdu. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

DHA19 Ekim 2021 Salı 06:37 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 06:37
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Kaza, Eyüpsultan, TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 04.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 AZZ 298 plakalı hafif ticari aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Alibeyköy ayrımına geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç aynı yönde önünde giden 16 KIP 71 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, hafif ticari araç ise savrularak bariyerlere çarparak durdu. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişiye ilk müdahaleyi yaparak ambulanslar ile hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri de bir süre kaza yapan araçlarda inceleme yaptı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu tek şeritten verdi. Devrilen kamyonet vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sonrası kamyonet ve hafif ticari araç çekiciler yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri tüm şeritleri araç geçişine açtı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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