28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0088
  • 6,7001
  • 246.742
  • 87.186
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TEM Otoyolu'nda kamyon kazası: 2 yaralı

TEM Ototolu Pendik mevkii Kadıköy istikametinde bir kamyon önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada iki kamyonun sürücüsü de yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Saat 00.15 meydana gelen kazada iddiaya göre, İbrahim Keskin yönetimdeki 26 SU 801 plakalı kamyon aynı istikamette ilerleyen 34 GGC 68 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle İbrahim Kesin araçta sıkıştı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 
 
İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI
 
İtfaiye ekipleri kamyonda sıkışan sürücü İbrahim Keskini kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri Keskin'e ve diğer kamyon sürücüsüne ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldı. Kaza nedeniyle yolun iki şerit trafiğe kapanırken araçların kontrollü olarak geçişine izin verildi. TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat sonra kazaya karışan iki kamyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinçle çekildi. Kamyonların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. 

Irak´ın kuzeyine ´Pençe´ harekatı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Baskın düzenledi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Baskın düzenledi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Doğum ve evlat edinene part-time çalışma var!

Doğum ve evlat edinene part-time çalışma var!

Hükümeti kuramayan Netanyahu Liberman'ı hedef aldı

Hükümeti kuramayan Netanyahu Liberman'ı hedef aldı

Resmi Gazete'de yayımlandı, ödenecek ücretler belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı, ödenecek ücretler belli oldu

Komandolar destan yazıyor

Komandolar destan yazıyor

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Düzyatan'dan veda mesajı

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Düzyatan'dan veda mesajı

7 vatandaşının idam edilmesiyle ilgili Fransa'dan açıklama

7 vatandaşının idam edilmesiyle ilgili Fransa'dan açıklama

ABD'nin yer aldığı çalıştaya boykot: Katılmayacağız

ABD'nin yer aldığı çalıştaya boykot: Katılmayacağız
 

POPÜLER HABERLER

Pençe Harekatı´na dair yeni görüntüler yayınladı

Pençe Harekatı´na dair yeni görüntüler yayınladı

Su-57 avcı uçağı seri üretime hazır

Su-57 avcı uçağı seri üretime hazır

Kaçakçılara göz açtırmayacak... İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Kaçakçılara göz açtırmayacak... İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

50 yıl önce bulundu...Tarifi gizli tutuluyor!

50 yıl önce bulundu...Tarifi gizli tutuluyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA