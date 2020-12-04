İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Aralık 2020 Cuma / 18 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7852
  • EURO
    9,4602
  • ALTIN
    460.153
  • BIST100
    1331.3
Güncel

TEM otoyolunda kamyonet alev aldı

İstanbul Ataşehir TEM otoyolunda kamyonet alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Çamlıca Gişeler istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

DHA04 Aralık 2020 Cuma 16:48 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 16:48
ABONE OL

Ataşehir, TEM Otoyolu Ankara istikameti Mimar Sinan Camii yakınında Çamlıca gişeler istimatinde giden kamyonette saat 15.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek kamyonetin tamamını sardı. Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kamyonet kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle Çamlıca gişeler istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.