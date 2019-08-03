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TEM Otoyolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya araç çarptı

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Edirne istikametinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya bir araç çarptı. Kazada yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.

  • DHA
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İddiaya göre yaya geçişine kapalı otoyolun üzerinden karşıdan karşıya yaya geçmeye çalışan bir kişiye araç çarptı. Yayaya çarpan araca da arkadan gelen araç çarptı. 
 
KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI
Aracın çarptığı bu kişi, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 
 
OTOYOLDA KARŞIDA KARŞIYA GEÇİYORDU İDDİASI
 
Yayaya çarpan araca arkadan çarpan aracın sürücüsü, yaralanan kişinin otoyolun üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalıştığını, yayaya çarpan aracın durmaya çalıştığını ancak duramadığını, kendisinin de bu sürücünün aracına arkadan çarptığını söyleyerek,  "Karşıdan karşıya bir tane genç geçiyordu. Artık bonzai mi içmiş, kafası mı güzeldi, bilmiyorum. Durumum iyi" dedi. 

Polisten ibretlik ceza!

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