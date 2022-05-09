TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ağır yaralı

Otoyolda Edirne istikametine giden Orhan Doğan idaresindeki 34 D 7724 plakalı otomobil, Ümraniye Çakmak Köprüsü yakınlarında önce aynı yönde ilerleyen 34 FU 1818 plakalı kamyonet ardından da 07 AHB 863 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Doğan araçta sıkıştı. Kamyonetin de yana devrildiği kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü çıkardı. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın, sürücü Doğan'ın otomobiliyle seyir halindeyken baygınlık geçirmesi üzerine meydana geldiği iddia edildi.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından açıldı.