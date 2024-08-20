TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü

Otoyolun Edirne istikameti Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında 34 KSF 353 plakalı otomobil arızalanınca henüz kimliği öğrenilemeyen sürücü aracını orta şeritte durdurdu.

Otomobilden inen sürücü aracındaki arızayı kontrol ettiği esnada hızla gelen 34 HKH 735 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü yola savruldu. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolun 3 şeridini trafiğe kapatarak bölgede güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.