TEM Otoyolu'nda kaza

TEM Otoyolu Bağcılar mevkisi Ankara istikametinde orta şeritte ilerlediği sırada duraksayan 34 FVA 931 plakalı kamyonete, aynı yönde seyreden 34 RR 6305 plakalı kamyonet arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada 34 RR 6305 plakalı kamyonetin sürücüsü ile 2 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekibince araçtan çıkarılan 3 kişi ambulansla hastanelere kaldırıldı.
TEM Otoyolu Ankara istikametinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Öte yandan, kaza yerinin karşı istikametinde Agit G'nin kullandığı hafif ticari araçta yangın çıktı. Alevler itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.