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TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: 1 ölü

TEM Otoyolu Kavacık mevkisi Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 02:48 - Güncelleme:
TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: 1 ölü
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TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan Yaren B. (22) idaresindeki 35 KIH 17 plakalı otomobil, yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda, TEM Otoyolu ile Çekmeköy-Hekimbaşı yol ayırımında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol ayırımındaki bariyerler otomobilin ön kısmından saplanarak arka kısmından çıktı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alarak trafik akışını iki şeritten kontrollü bir şekilde sağladı.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yaren B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Yaren B'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobile saplanan bariyerin itfaiye ekipleri tarafından kesilmesinin ardından, otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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