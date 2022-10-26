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TEM Otoyolu'nda korkunç otobüs kasası

Sancaktepe'de yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

AA26 Ekim 2022 Çarşamba 23:33 - Güncelleme:
TEM Otoyolu'nda korkunç otobüs kasası
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Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda Ankara yönüne giden 35 PK 870 plakalı yolcu otobüsü, Çamlıca Gişeler mevkisinde, Ferhat K'nin kullandığı otomobile, otomobil de önünde seyreden 34 CPZ 377 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada otobüs şoförü araçta sıkışarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan otobüs şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otobüsteki yolcular, gelen başka bir araca alındı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik akışı, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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