TEM Otoyolu'nda makas atma kazası! İşte o anlar

Olay, dün saat 20.50 sıralarında TEM Otoyolu Başakşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolda seyir halinde olan bir sürücü, sola sinyal verdikten sonra iki aracın arasından makas atarak geçmek istedi. Ancak sürücü aracıyla sol şeritte ilerleyen başka bir araca çarptı. Makas atan sürücü yoluna devam ederken, bariyerlere çarpan diğer araç sürücüsü ise sağ şeritte seyreden bir başka araca çarparak durabildi. Kaza anı otoyolda ilerleyen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kazaya sebep olan sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.