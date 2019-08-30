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TEM otoyolunda otobüs alevler içinde kaldı

Sultangazi'de TEM otoyolunda seyir halindeyken alev alan otobüs kullanılamaz hale geldi.

  • AA
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İstanbul Otobüs AŞ’ye bağlı otobüs, TEM otoyolunun Sultangazi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
 
Yolcu bulunmadığı öğrenilen otobüsün şoförü aracı durdurdu.
 
Zaman zaman patlamaların meydana geldiği otobüs alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 
 
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
 
Yangın nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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