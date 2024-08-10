TEM Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza

Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir sapağında meydana geldi. İddiaya göre; Hakan A. yönetimindeki 34 TM 1921 plakalı tekstil malzemesi yüklü kamyonet, önüne kıran otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Hakan A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet yola devrildi.

İhbar üzerine olay sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kamyonet şoförünü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınana Hakan A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kamyonette bulunan tekstil malzemeleri çekiciye yüklendi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Kadıköy istikameti durma noktasına geldi.