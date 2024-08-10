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TEM Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza

TEM Otoyolu Ataşehir sapağında bir kamyonet, aniden önüne çıkan bir otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olay nedeniyle oluşan trafik, kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.

DHA10 Ağustos 2024 Cumartesi 17:28 - Güncelleme:
TEM Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza
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Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir sapağında meydana geldi. İddiaya göre; Hakan A. yönetimindeki 34 TM 1921 plakalı tekstil malzemesi yüklü kamyonet, önüne kıran otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Hakan A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet yola devrildi.

İhbar üzerine olay sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kamyonet şoförünü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınana Hakan A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kamyonette bulunan tekstil malzemeleri çekiciye yüklendi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Kadıköy istikameti durma noktasına geldi.

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