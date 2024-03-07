TEM Otoyolu'nda trafiği kilitleyen yangın

Tem Otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü Edirne istikametinde seyir halindeki bir hafriyat kamyonunda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. 54 AJZ 955 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü dorse lastiklerinden duman çıktığını gördü ve aracı emniyet şeridinde durdurdu. Şoför, yangın tüpü ile aracın lastiklerini söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dorseye de sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken aracın dorsesinde hasar oluştu. Ekipler, TEM Otoyolunun bir şeridini güvenlik nedeniyle trafiğe kapattı. Edirne istikameti ve Ankara istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu.