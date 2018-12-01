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TEM Otoyolunda yoldan çıkan araç ağaca çarparak durdu

Düzce TEM Otoyolu Sakarya sınırında meydana gelen trafik kazasında lüks araç yoldan çıkarak ağaca çarpıp durdu. Kazada araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza TEM Otoyolu Düzce Sakarya il sınırında öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Fırat T. idaresindeki 34 BHZ 985 plakalı lüks araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak, ağaçlık alana uçtu. Kazada sürücü Fırat T. ile araçta bulunan Yaşar A. ve Kemal A. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
 
Kazayı gören vatandaşların aracın hızlı olduğunu, bir anda yoldan çıkarak ağaçlık alana uçtuğunu söyledi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken araç bulunduğu yerden kurtarıcı yardımı ile çıkartıldı. 
 

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