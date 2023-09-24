İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2023 Pazar / 10 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1479
  • EURO
    29,0073
  • ALTIN
    1680.29
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

AA24 Eylül 2023 Pazar 13:36 - Güncelleme:
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
ABONE OL

TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden S.A. idaresindeki 34 VS 273 plakalı cip, Çamlıca gişelerine yaklaşırken C.İ'nin kullandığı 34 GPA 112 plakalı otomobile çarptı.

Savrulan otomobil, T.E. idaresindeki 16 E 2596 plakalı hafif ticari araca vurdu.

Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan T.E, Y.E. ile B.İ yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde polislerce güvenlik önlemi alınırken yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu İstanbul istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sürücüler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

  • kaza
  • TEM Otoyolu
  • trafik

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.