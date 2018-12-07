Tema İstanbul’a Avrupa’dan “En İyi Konut” Ödülü

Mesa, Artaş, Kantur – Akdaş ortaklığıyla hayata geçirilen Tema İstanbul’un Bahçe etabı, Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards - IPA) tarafından Avrupa’nın en iyi konut projesi olarak ödüle layık görüldü. Ödüllerin devamı niteliğinde dünya genelinde düzenlenen yarışmada da Avrupa’yı temsil eden proje olarak boy gösterdi.

Türkiye’nin ilk master plan dahilinde geliştirilen özel sektör projesi Tema İstanbul, geçtiğimiz ay Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde de 6 ödülün sahibi olmuştu.

Türk inşaat sektörünün uluslararası alandaki vitrin projesi olarak konumlanan Tema İstanbul, her bir etabıyla yerli ve yabancı yatırımcıların daima ilgi odağı olarak konumlandı.

M. AYDIN AYÇENK; “ULUSLARARASI ALANDA DEĞERLİ BİR ÖDÜLÜ DAHA ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK”

Tema İstanbul Genel Müdürü M. Aydın Ayçenk; “ Tema İstanbul, Türk inşaat sektörünün en önde gelen firmalarının güç birliğinden oluşan ortak girişimin bir eseridir. Master planıyla, mimarisiyle, bölge geneliyle bütünleşmesi ve katma değer sağlamasıyla İstanbul’un gelişiminde örnek teşkil edecek nitelikte bir projedir. Projelendirme çalışmalarının başından bugüne her aşamasında hassas çalışmalar sonucu geliştirilen Tema İstanbul, Türk inşaat sektörünün de uluslararası arenadaki vitrin projelerinden birisidir. Bugüne dek Tema İstanbul ile gayrimenkul alanında birçok önemli ödülün sahibi olduk. Geçtiğimiz ay Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nden aldığımız 6 ödülün sevincini yaşarken, bugün de aynı grubun ana organizasyonu olan Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri’nden Avrupa’nın en iyi konut projesi ödülüne layık görüldük. Yarışmanın devamı olarak düzenlenen dünya klasmanında da Tema İstanbul Bahçe ile Avrupa kıtasını bir Türk projesi ile temsil ettik. Burada Afrika, Asya Pasifik, Orta ve Güney Amerika, Arabistan ve Birleşik Krallık içinde bu yılın en iyi konut projeleri ile kıyasıya yarışma fırsatı da bulduk. Projemizin böylesine değerli bir noktaya ulaşarak ülkemizin gayrimenkul sektörünün vitrini olarak konumlanmasından dolayı gurur duyuyoruz.” dedi.













TEMA İSTANBUL BAHÇE’DE SATIŞLAR DEVAM EDİYOR

Tema İstanbul’un az katlı bloklardan oluşan konut ve eğlence parkı etabı Tema İstanbul Bahçe’de farklı tiplerde dairelerin satışı alternatif ödeme planlarıyla devam ediyor.

Estetik mimarisi, geniş balkonlu daireleri, bahçe manzaraları ile daha fazlasını talep eden konut alıcılarına hitap eden Tema İstanbul Bahçe, bölgede ihtiyaç duyulan butik yaşamı akılcı çözümlerle sunuyor.

Büyüklükleri 79 metrekare ile 216 metrekare arasında değişen “Tema İstanbul Bahçe” etabında 1+1’den 4+1’e 363 daire yer alıyor. Aile odaklı konut projesi özelliğiyle markalı konut sektöründe özel bir yer edinen Tema İstanbul, “Tema İstanbul Bahçe” etabında da en yaşanabilir proje niteliğini arttırarak sürdürüyor.

Kanal İstanbul hattına komşu konumuyla değerini katlayan Tema İstanbul Bahçe, ayrıcalıklı yaşam imkanlarına ek olarak yüksek yatırım değerine de sahip.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM bağlantı yolları, Metro, Hastaneler ve Yeni İstanbul Havalimanı gibi dev projelerin çevrelendiği bölgede yer alan Tema İstanbul, konumunun yanı sıra donatılarıyla da yatırımcısına cazip fırsatlar sunuyor.