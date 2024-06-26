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TEM'de 3 araç birbirine girdi: 7 yaralı

EM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki otomobilin sıkışan trafik sebebiyle yavaşlaması kazaya sebep oldu. 3 otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

IHA26 Haziran 2024 Çarşamba 13:56 - Güncelleme:
TEM'de 3 araç birbirine girdi: 7 yaralı
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Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit geçişi Çamlıdere Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut D. idaresindeki 34 HRA 255 plakalı otomobil, sıkışan trafik sebebiyle yavaşladı. Bu sırada duramayan Musa K. hakimiyetindeki 34 PH 9474 plakalı otomobil, 34 HRA 255 plakalı otomobile arkadan çarptı. Mustafa T.'nin sürücülüğünü yaptığı 37 ADC 111 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Kazada sürücü Musa K. ile 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle otoyolda trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan 3 otomobilin çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik sebebiyle yavaşladığı sırada kazanın meydana geldiğini söyleyen sürücü Mesut D., "Öndeki araçlar durunca ben de durdum. Arkadaki araç da bana vurdu. Onun arkasında seyreden otomobil de duramayınca bu şekilde kaza meydana geldi" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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