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TEM'de feci kaza: 1'i çocuk 5 yaralı

TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesinde, ticari aracın tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

İHA30 Aralık 2023 Cumartesi 01:46 - Güncelleme:
TEM'de feci kaza: 1'i çocuk 5 yaralı
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TEM Otoyolu Sakarya geçişinde önce tıra sonra savrularak bariyerlere çarpan hafif ticari araçta bulunan 1'i çocuk, toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan M.A. kontrolündeki 22 ABE 528 plakalı hafif ticari araç, önce önünde seyir halinde olan ve plakası ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir tıra çarptı.

Kontrolden çıkarak savrulan hafif ticari araç daha sonrasında bariyerlere çarptı. Kazanın ardından tırın yoluna devam ettiği öğrenilirken, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan T.I., C.I., E.I., N.U. ve 8 yaşındaki E.U. yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan toplam 5 yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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