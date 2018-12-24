TEM'de hafriyat kamyonu polis aracına çarptı: 1 polis şehit oldu
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru şehit oldu.
- DHA
Olay, TEM Otoyolu Hasdal mevkisi Edirne istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, emniyet şeridinde bir aracı durdurarak işlem yaptıkları sırada hafriyat kamyonu, polis aracına çarptı.
Kazada kamyon altında kalan polis memuru şehit oldu. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerinde inceleme sürüyor.
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