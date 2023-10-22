TEM'de kaza: 3 yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.G. idaresindeki Tofaş marka 06 BG 2537 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada T.G. ile yolcular Ş.K. ve H.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve tedbir amacıyla itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Hurdaya dönen otomobil yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.