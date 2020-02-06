İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9851
  • EURO
    6,5871
  • ALTIN
    299.551
  • BIST100
    122321
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TEM'de önünde ilerleyen tıra ok gibi saplanan tırın sürücüsü 2 saatte kurtarıldı
Güncel

TEM'de önünde ilerleyen tıra ok gibi saplanan tırın sürücüsü 2 saatte kurtarıldı

Bolu'da TEM Otoyolu'nda önünde ilerleyen demir boru yüklü tıra arkadan çarparak ok gibi saplanan diğer tırın sürücüsü sıkıştığı yerden 2 saatlik çalışma sonunda yaralı olarak kurtarıldı.

IHA06.02.2020  07:18 - Güncelleme: 06.02.2020  07:18

Kaza,saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Rüzgarlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Sedat Ariş idaresindeki 27 V 6152 plakalı tır, önünde ilerleyen Oğuzhan Şimşek yönetimindeki 06 SEV 08 plakalı demir boru yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle önündeki tıra ok gibi saplanarak hurdaya dönen aracın sürücüsü Ariş, tırda sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan yaralı sürücü Ariş, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonunda kurtarılabildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sedat Ariş, tedavisi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BBP Genel Başkanı Destici: ''İdlib'de, Bosna'da yaşanan trajediden daha büyüğü yaşanıyor''

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak
Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak

Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!
Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!
Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

ATAK helikopterimiz Hindistan sokaklarında!
ATAK helikopterimiz Hindistan sokaklarında!

ATAK helikopterimiz Hindistan sokaklarında!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.