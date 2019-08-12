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TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

TEM otoyolu Gölyaka gişeleri bağlantı yolunda meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza sabah saatlerinde TEM otoyolu Gölyaka gişeleri bağlantı yolunda meydana geldi. Gölyaka gişelerinden otobana giriş yapan ve Ankara istikametine yönelen İlhan Çolak idaresinde ki 22 HL 361 plakalı hafif ticari araç şerit ihlali yaparak karşı şeritten gelen Gölyaka gişeleri istikametine giden Mehmet Erdem idaresinde ki 34 YJ 8589 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araç içinde bulunan Fatma Erdem, Elif Erdem, Fatma Bıyık, Yiğit Alp Uzunoğlu, Almina Uzunoğlu, Emel Uzunoğlu, Elif Erdem ile diğer otomobilde bulunan Fatma Çolak yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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