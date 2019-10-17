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TEM'de tekstil malzemesi yüklü iki TIR yandı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda 2 milyon TL'lik tekstil malzemesi yüklü TIR, alev alev yandı. Otoyolda yaklaşık 6.5 saat önce de yine tekstil malzemesi yüklü başka bir TIR yanmıştı.

  • DHA
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Yangın, sabaha karşı 04.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Tevfik Atar idaresindeki tekstil malzemesi yüklü TIR'ın dorse kısmı aniden alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarına çekip, çekici ve dorse kısmını birbirinden ayırdı. Ardından da itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda yangını söndürdü. TIR'ın dorsesinde bulunan 2 milyon TL değerindeki tekstil malzemesinin tamamı yandı. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalan TEM'in İstanbul istikameti, yangının söndürülmesiyle yeniden trafiğe açıldı.
 
AYNI GECE, AYNI MALZEME YÜKLÜ OLAN BAŞKA TIR DA YANDI
 
Öte yandan otoyolda saat 21.30 sıralarında da yine tekstil malzemesi yüklü olan başka bir TIR yandı. Kadir Özhan idaresindeki 38 YK 173 plakalı TIR'ın lastiğinin patlaması sonucu dorse kısmında bulunan tekstil malzemeleri tutuştu. 2 milyon TL değerindeki malzemelerin bir kısmı kurtarıldu. Bu yangın nedeniyle de yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Başkan Erdoğan, SKY News muhabirinin ´ABD´ sorusuna bu yanıtı verdi

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