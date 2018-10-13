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TEM'de zincirleme kaza

TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

  • DHA
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Kaza TEM Otoyolu İstanbul Seyrantepe mevkisi Ankara istikametinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Gürcistan plakalı TIR aniden şerit değiştirince TIR'ın kendisine çarpacağını zanneden kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip sol şeritte ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç da TIR'a çarptı. Kaza nedeniyle kadın sürücü ve hafif ticari araç sürücüsü yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. TEM Otoyolu Ankara istikametindeki 3 şerit trafiğe kapandı. Trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. 
 
Kazayı gören  Tayfur Yıldız "Ben 100 metre geriden geliyordum, yabancı plakalı TIR kendisini bir anda sola atınca otomobili sıkıştırdı. Kendi ekseni etrafında dönen otomobil sonra panelvana vurdu.Sonra panelvanda tekrar TIR'a vurdu" diye konuştu.  
 
Yaklaşık 1 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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