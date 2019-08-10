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TEM'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Sakarya TEM otoyolu Akyazı ilçesi mevkinde meydana gelen ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza, TEM otoyolu Akyazı gişeler civarında meydana geldi.
 
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
 
Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından çevre hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.
 
Kaza sonrası araçlar kullanılmaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

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