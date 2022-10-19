Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayın programında akılalmaz sözler sarf etti. Karamollaoğlu, Türkiye'nin yerli ve milli üretimi olan İHA ve SİHA'ların aslında yerli olmadığını öne sürerken Cumhurbaşkanı'nın değişmesi halinde de savunma sanayiinin hızlanacağı iddiasında bulundu.

"İHA VE SİHA'LARIN YAPIMINDA DIŞA MUHTACIZ"

Karamollaoğlu, "İHA ve SİHA'ların yapımında dışa muhtacız. İHA'ları yapanlar onların merceğini kendileri yapmıyor ki. Bilgisayarını biz üretmiyoruz ki. Sadece programını biz yapıyoruz." dedi.

"YÜZDE 98 YERLİ YAPIYORMUŞUZ"

Reklam arasında sarf ettiği sözlerin gerçeği yansıtmadığını öğrenen Saadet Partisi lideri, "Yüzde 98 yerli yapıyormuşuz. Doğru. Ben zaten piyasaden temin edilenlerle ilgili demiştim." ifadelerini kullandı.

"DİĞER KONULARDA HENÜZ GEREKEN ADIMLARI ATABİLMİŞ DEĞİLİZ"

Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan mili teknoloji hamlesi sayesinde savunma sanayiinde dışa bağımlılık her geçen gün azalırken Karamollaoğlu, savunma sanayiine yeterince destek verilmediğini iddia etti. Karamollaoğlu, "İHA'da büyük patlama var onu görüyoruz. Ama diğer konularda henüz gereken adımları atabilmiş değiliz. Tank da öyle, diğer konular da öyle. Cumhurbaşkanı değişirse savunma sanayii çok daha hızlanır" şeklinde konuştu.