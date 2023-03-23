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Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çeken Ayasofya çıkışı: Turistlere açılsın

Altılı Koalisyon'un küçük ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir programda Ayasofya hakkında tepki çeken bir açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, 'Cami olarak kullanılan kısımların ötesinde turistlere de açılır, gelir kullanırlar.' dedi.

23 Mart 2023 Perşembe 00:48 - Güncelleme:
Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çeken Ayasofya çıkışı: Turistlere açılsın
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2020 yılında 86 yıl sonra kılınan cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya Camii için tuhaf bir çıkış yaptı.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, şaşırtan o açıklamada bulundu.

"BİR KISMI TURİSTLERE AÇILABİLİR"

Karamollaoğlu, Ayasofya'nın çok büyük bir yapı olduğunu belirterek, "Cami olarak kullanılan alanların ötesinde bir kısmı da turistlere açılabilir." dedi.

86 YIL SONRA YENİDEN CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Ayasofya Müzesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile 10 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra yeniden camiye dönüştürüldü.

Dünyada büyük ses getiren bu hamleyle Müslüman aleminin uzun yıllardır hayalini kurduğu ideal gerçekleşti.

7 kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı II. Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethiyle 916 yıl kilise olarak hizmet veren Ayasofya, camiye çevrilmişti.

Fetihle birlikte "Fatih" unvanını alan Fatih Sultan Mehmet, fetihten sonraki ilk cuma olan 1 Haziran 1453'te cuma namazını Ayasofya'da kıldı.

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