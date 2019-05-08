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Temel kazısında düğün salonunun mutfak ile balkonundaki duvarı çöktü

Sivas'ta okul inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında bitişikte bulunan düğün salonunun balkon ile mutfak bölümlerinin duvarı çöktü. Olayda yaralanan olmadı.

  • DHA
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Kaleardı Mahallesi'ndeki bir okulun inşaatının temel kazısı sırasında bitişikte bulunan düğün salonunun balkon ve mutfak bölümündeki duvar çöktü. Çökme sırasında binada kimsenin olmaması olası bir can kaybını önledi. 
 
Düğün salonu işletmecisi Halil İbrahim Budaklı, "Talihsiz bir olay yaşandı. Binanın altını birbuçuk metre oymuşlardı. Kazı sırasında çökme meydana geldi. Çok şükür can kaybı olmadı. Gelip inceleme yaptılar. Yaşadığımız zarar için savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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