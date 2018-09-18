Temiz sınıflar sağlıklı çocuklar
Küçük çocukların hastalıklarla mücadele edebilmesi için öğretmen ve ailelere çok iş düştüğünü belirten Prof. Dr. Refika Ersu, mevsim değişikliğiyle ortaya çıkan gribal enfeksiyonlara, astım ve alerjik hastalıklara karşı çeşitli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.
Çocukların kulak iltihabı, astım atakları ve sinüzit gibi hastalıkları birbirine bulaştırmaması için temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Ersu, “Çocuklar, viral enfeksiyonu birbirlerine bulaştırmamak için sık sık ellerini sabunla yıkamalıdır, sınıfları havalandırmakta önleyici tedbirdir” dedi. Dr. Ersu çocukların okula başlamadan önce tüm aşılarının yaptırılması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Küçük çocuklarda, grip hastalıkları çok daha ağır yaşanabiliyor, yoğun bakımda tedavi edilmesi ve hatta antibiyotik kullanımı fazlalaşabiliyor. Özellikle çocuğumuzun astım hastalığı varsa, Ekim ayı sonuna kadar, muhakkak doktorlarıyla konuşarak, grip aşısının yaptırılmasını öneriyoruz.”
D vitamini önemli
Kış aylarında miniklerin yeterli D vitamini alamadığını belirten Dr. Ersu, “Doktorlarınıza danışarak, çocuklarımızın D vitamini açısından desteklenmesini öneriyorum fakat aktar, eczane veya marketlerde satılan destek ilaçlarından, özellikle doktorlarına sormadan alıp kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Bu ürünler, özellikle alerjisi ve astımı olan çocuklarda çeşitli reaksiyonlara neden olabilir” diye konuştu.
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