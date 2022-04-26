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'Temiz su, yeşil vatan' sloganıyla yola çıkan çevre ve su bilinçlendirme tırı Bilecik'te

Su Elçileri Derneğince çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılması amacıyla oluşturulan mobil tır, Bilecik'te çocuklarla buluşturuldu. Etkinliğe, Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdür Yardımcısı Nazım Kahraman, DSİ. 33 Şube Müdürü Özgen Kayaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve öğrenciler katıldı.

AA26 Nisan 2022 Salı 15:11 - Güncelleme:
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"Temiz su, yeşil vatan" sloganıyla yola çıkan tır, Atatürk Parkı'na konuşlandırıldı. Tırdaki eğitim materyalleriyle çocuklara suyun önemi anlatılıyor.

Tırı ziyaret eden Vali Kemal Kızılkaya, yaptığı açıklamada, projenin suyun önemini herkese anlatabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Su İşleri ve TRT'nin iş birliği ile hazırlandığını bildirdi.

Çalışmanın faydalı olduğunu vurgulayan Kızılkaya, şöyle dedi:

"Suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılması, kirletilmeden kullanılması konularında çocuklarımıza ve gençlerimize çok önemli bilgiler veriliyor. Ağaç yaş iken eğilir. Bizim bu bilgiyi gençlerimize verebilmemiz çok kıymetli. Tabii ki 'Su hayattır' diyoruz. Bütün insanlığın bu konularda duyarlı olması gerekiyor. Bu hususlarda duyarlı çalışmalar yürüten Devlet Su İşlerimiz başta olmak üzere emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlara da teşekkür ediyorum."

Çocuklara suyun tasarruflu ve bilinçli kullanılması yönünde eğitici bilgilerin verileceği tır, gün boyu kentte ziyarete açık olacak.

Etkinliğe, Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdür Yardımcısı Nazım Kahraman, DSİ. 33 Şube Müdürü Özgen Kayaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve öğrenciler katıldı.

  • Su Elçileri Derneği
  • Çevre ve su bilinçlendirme tırı
  • Bilecik

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