07.02.2020 14:31 - Güncelleme: 07.02.2020 14:31

Temizlik Benim İşim'de bugün haftanın final heyecanı yaşanacak. Tüm Temizlik Benim İşim takipçileri Temizlik Benim İşim kim birinci oldu? Temizlik Benim İşim7 Şubat birincisi kim? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Temizlik Benim İşim, temizlik konusunda kendine güvenen titiz 5 yarışmacı ile bu hafta da ekranlara geldi. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi bugün yapılan son temizliğin ardından verilen puanlarla birlikte belli olacak. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak.

TEMİZLİK BENİM İŞİM KİM BİRİNCİ OLDU?

Temizlik Benim İşim7 Şubat birincisi henüz belli olmadı. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TEMİZLİK BENİM İŞİM FORMATI NE?

“En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin Asiyelisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışacak, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizleyecek. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak. Haftanın finalinde en fazla puanı alan yarışmacı, büyük ödül 10.000 TL’nin sahibi olacak.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNUCUSU KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.

Çaya oldukça düşkün olan Kadir Ezildi yeni programıyla son zamanların yükselen ekran yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor.