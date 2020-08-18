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  • Temizlik için gittiği üç ayrı evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı
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Temizlik için gittiği üç ayrı evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı

Sancaktepe'de temizlik için gittiği üç ayrı evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli gözaltına alındı.Zanlının Pendik'teki ikametinde yapılan aramalarda ise 20 adet küpe, 5 adet kolye, 5 adet kolye ucu, 2 adet bileklik, 2 adet bileklik ucu ve altın zincir ele geçirildi.

AA18 Ağustos 2020 Salı 13:56 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 13:56
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Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde meydana gelen üç evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen Günnur S. (39) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli ifadesinde, hırsızlık yaptığı ikametlere temizlik için gittiğini ve üç ayrı evden yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığını ve bunların büyük bir kısmını sattığını itiraf etti.

Zanlının Pendik'teki ikametinde yapılan aramalarda ise 20 adet küpe, 5 adet kolye, 5 adet kolye ucu, 2 adet bileklik, 2 adet bileklik ucu ve altın zincir ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Günnur S. adliyeye sevk edildi.

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