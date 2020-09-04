İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Eylül 2020 Cuma / 16 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4438
  • EURO
    8,8201
  • ALTIN
    463.897
  • BIST100
    1082.73
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Temizlik yaparken altınlarını lavaboya düşürdü! Belediye ekipleri yolu kazdı
Güncel

Temizlik yaparken altınlarını lavaboya düşürdü! Belediye ekipleri yolu kazdı

Bursa'da bir ev hanımı temizlik yaparken altınlarını lavaboya düşürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen BUSKİ ekipleri kanalizasyonda kazı yaparak 7 çeyrek altını bulmayı başardı. Büyük sevinç yaşayan kadın Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Altınlarına kavuşana bayan evine giderken ekipler ise kazı yaptıkları yerde çalışmalarını bitirip kazıyı kapatıp olay yerinden ayrıldılar.

IHA04 Eylül 2020 Cuma 14:45 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 17:58
ABONE OL

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İşletmesi (BUSKİ) ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirdi. 6 katlı binanın 3.katında oturan kadın boynunda 7 çeyrek bulunan kurdelayı lavobada temizlik yaptığı esnada düşürdü.

Kanalizasyona giden çeyrek altınlar için belediyeden yardım istendi. Devreye giren kazı ekipleri apartmanın giderlerinin olduğu alanda kazı yaptı. Kazı sonucu kanalizasyonun içerisinde kurdeleye bağlı altınlar çıkartılarak düşüren bayana teslim edildi.

Altınlarına kavuşan kadın ekiplere teşekkür etti. Altınlarına kavuşana bayan evine giderken ekipler ise kazı yaptıkları yerde çalışmalarını bitirip kazıyı kapatıp olay yerinden ayrıldılar.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.