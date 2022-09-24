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Tendürek Dağı'nda terör operasyonu

Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı'ndaki sığınak ve barınaklarda, 'Eren Abluka' operasyonları kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya ait çok sayıda fişek ve mühimmat ele geçirildi.

DHA24 Eylül 2022 Cumartesi 11:43 - Güncelleme:
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Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Eren Abluka' operasyonları kapsamında Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında arama- tarama çalışması gerçekleştirdi. PKK/KCK terör örgütü tarafından cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda da arama yapıldı. Aramalarda 74 bin 200 adet 7.65 mm AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1400 adet 5.56 mm fişek ve 40 adet 14.5 mm mühimmat ele geçirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 'Eren Abluka' operasyonlarının kararlı olarak sürdürüldüğü belirtildi.

  • Tendürek Dağı
  • terör operasyonu

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