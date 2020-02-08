İSTANBUL 1°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0188
  • EURO
    6,591
  • ALTIN
    303.309
  • BIST100
    121015
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tendürek Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Güncel

Tendürek Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Ağrı ile Van arasında ulaşımın sağlandığı Tendürek Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

AA08.02.2020  14:13 - Güncelleme: 08.02.2020  14:13

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Tipi nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü geçitte ağır tonajlı bazı araçların yolda kaldığı öğrenildi.

Kara yolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, jandarma ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapattı.

Kara yolları ekiplerinin çalışmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı öğrenildi.

Türkiye-İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yapan çok sayıda tır şoförü de Doğubayazıt'taki dinlenme tesislerinde bekletiliyor.

İletişim Başkanı Altun'dan ''Barışın anahtarı Türkiye'' videosu paylaşımı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Van'da çığ düştü
Van'da çığ düştü

Van'da çığ düştü

Merkel'in ziyareti işaret edildi: Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması
Merkel'in ziyareti işaret edildi: Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

Merkel'in ziyareti işaret edildi: Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

Rum basınında geniş yer buldu
Rum basınında geniş yer buldu

Rum basınında geniş yer buldu

ABD askerini ülkeden atmak için harekete geçtiler
ABD askerini ülkeden atmak için harekete geçtiler

ABD askerini ülkeden atmak için harekete geçtiler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.