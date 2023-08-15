Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

<p>Hastanenin zemin katında yer alan sendika odasındaki klimada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2023/08/15/31924066.jpg'/><p>Yangın sonucu oluşan duman nedeniyle tedbir amaçlı olarak zemin kat tahliye edildi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2023/08/15/31924067.jpg'/><p>Yangın, itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2023/08/15/31924068.jpg'/>