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Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın nedeniyle zemin kat tahliye edildi.

AA15 Ağustos 2023 Salı 17:26 - Güncelleme:
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
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Hastanenin zemin katında yer alan sendika odasındaki klimada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangın sonucu oluşan duman nedeniyle tedbir amaçlı olarak zemin kat tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü.

  • İzmir yangın
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