Tepki çeken olay! CHP'liler kaçak restoranı hep birlikte açtı

28 Haziran 2021 Pazartesi 08:31 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 08:31

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Çanakkale Asos'ta lüks bir restoran açtı. 'Select Et ve Balık Restaurant'ın; kıyıya 50 metre mesafede ve doğal SİT alanı içerisinde yer alması nedeniyle yapı kayıt belgesi iptal edildi. Mahiroğlu'nun, söz konusu alanda 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu işlediği gerekçesiyle restoranı mühürlendi.

MÜHÜR KIRMA DAVASI

Mahiroğlu hakkında mührü kırdığı için dava açıldı. Tüm bunlara rağmen kaçak restoranın açılışına CHP'liler çıkarma yaptı. Genel başkan yardımcıları, parti meclisi üyeleri ve milletvekillerinden oluşan CHP'liler dillerinden düşürmediği 'adalet' kavramını ise unuttu. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, açılışta çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından; "Genel başkan yardımcılarımız, PM üyelerimiz ve milletvekili arkadaşlarımla birlikte Ayvacık Assos'ta Sayın Cafer Mahiroglu'nun Select Et ve Balık Restaurant'ın açılışını gerçekleştirdik. Bölgeye ve çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını dileriz" sözleri ile paylaştı.

HİÇ UTANMADINIZ MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sosyal medyada "Açılışta kimler yok ki. CHP tam kadro ama yer kaçak yıkılacak, daha ötesi mühürlenmiş ve mührü sökülmüş, mühür fekkinden ceza davasına konu. Utanmadınız mı bu cesaret ne" paylaşımında bulundu.

VATANDAŞTAN TEPKİ

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan'ın restoran açılışıyla ilgili paylaşımına vatandaşın tepkisi gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları "Yiyiciler bir arada" şeklinde yorumlar yaptı.

CHP TAM KADRO ORADAYDI

* Veli Ağababa (CHP Gn.Bşk.Yrd.)

* Muharrem ERKEK (CHP Gn.Bşk.Yrd)

* Seyit TORUN (CHP Gn.Bşk.Yrd.)

* Ali Mahir BAŞARIR (CHP Mersin Mv.)

* Mahmut TANAL (CHP İstanbul Mv.)

* Ensar AYTEKİN (CHP Balıkesir Mv.)

* Tahsin TARHAN (CHP Kocaeli Mv.)

* Ülgür GÖKHAN (Çanakkale Bld.Bşk.)

4 SUÇ BİRDEN İŞLENDİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Miletvekili Bülent Turan, CHP'lilerin kaçak restoran açılışıyla ilgili AKŞAM'a değerlendirmelerde bulundu. Turan şunları söyledi: "CHP, her fırsatta çevrecilik diyor, Kazdağları diyor.Haktan, hukuktan, adaletten bahsediyor. Ama yaptıklarıyla söylediklerinin ne kadar samimiyetsiz olduğunu bu kez de Çanakkale'de gördük.

Assos'ta Halk TV'nin sahibinin açılışını yaptığı işyerinde mühür fekki gibi ceza davasına konu ihlaller var. Yer SİT alanı, kıyı kenar (50 mt) çizgisi ihlal edilmiş, yapı kayıt belgesindeki bina yıkılıp kaçak bina yapılmış ve inşaat mühürlenmiş, ama mühür kırılmış. Bir açılışta birçok suçu bir araya toplamak da ancak CHP'den beklenirdi."

HEPSİ SUÇA ORTAK

"Söz konusu yer için geçtiğimiz ay Orman Bölge Müdürlüğü'nden tutanak tutulmasına rağmen inşaat çalışmalarına devam edilmiş. İl Özel İdaresi'nin mühürlemesine rağmen mühür sökülmüş. Utanmadan da bu kaçak yapıya, bu suça CHP tam kadro sahip çıktı. Genel başkan yardımcılarından PM üyelerine, milletvekillerinden belediye başkanlarına hepsi adeta suça ortak olmuşlar. Sorsanız, sözüm ona hepsi çevreci."

GEREĞİ YAPILACAK

"Bir işleri de doğru olsun demeden geçemiyoruz. Hadi utanmadılar da bu cesaretleri ne? Hukuk içerisinde devletin ilgili tüm kurumları mutlaka gereğini yapacaktır. Ancak CHP'nin bu hukuksuz, bu densiz, bu sorumsuz hali CHP'nin tarihine bir leke olarak işlenmiştir. Olmaz ama; bir de bu zihniyet iktidar olsa ne yapacaklarını düşünemiyoruz bile."