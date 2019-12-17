Tepki çeken paylaşım! AK Parti Ahlat İlçe Başkanı suç makinesine rahmet diledi

Bitlis'te Tatvan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri düzenledikleri operasyonda HDP Ahlat Belediye Başkan Adayı Seracettin Günbay’ın kuzeni olan Orhan Günbay yönetimindeki 06 KB 1240 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

Kaçak göçmen ve uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Orhan Günbay yönetimindeki minibüsü durdurmak istedi. Polisin, "Dur" ihtarına uymayan Günbay, Ahlat yönüne kaçmaya çalışırken ters yöne girerek otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobildeki 2 kadın ağır yaralanırken, Günbay kazadan sonra kaçmaya devam etti.

Emniyet güçlerinin durdurmak için ateş ettiği 12 ayrı suçtan ( göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde bulundurma, tehdit, kasten yaralama ruhsatsız silah bulundurma) kaydı bulunan 1983 Ahlat doğumlu Orhan Günbay olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs içerisindeki Pakistan, Bangladeş ve Myanmar uyruklu 17 kaçak göçmen de hafif yaralı bir şekilde ele geçirildi.

Polise mukavemet göstererek olay yerinden kaçan, 12 suçtan sabıkası bulunan ve terör örgütü PKK ile ilişkisi olduğu iddia edilen Orhan Günbay hakkında AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan'ın paylaşımları ise dikkat çekti.

Facebook hesabı üzerinden paylaşımda bulunan ve suç makinasına sahip çıkan AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, "Orhanım Allah sana Gani Gani Rahmet eylesin Mekanın Cennet olsun. Allah ailene sabır versin." ifadelerine yer verdi.

Konu ile ilgili aksam.com.tr'ye konuşan Oğuz Atılgan, "Burası 25 bin nüfuslu bir ilçe. Orhan benim kardeşimin sınıf arkadaşı. Olaya insani olarak yaklaştım ve rahmet diledim. Oğuz Atılgan'ın PKK ile bir ilişkisi var ise de Allah ona rahmet etmesin. Orhan Günay'ın 12 suçtan sabıkası olduğunu ise bilmiyordum." ifadelerine yer verdi.