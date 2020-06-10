Tepkiler çığ gibi büyüdü! Çirkin 'işgal' fetvasında geri adım attılar

10 Haziran 2020 Çarşamba 09:01 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 09:05

İstanbul'un fethinin yıldönümü, Türkiye'de ve hatta bazı İslam ülkelerinde de kutlanırken, darbe ile başa geçen Abdulfettah El Sisi'nin yönetimindeki Mısır Fetava Kurumu, fethi ‘Osmanlı işgali' olarak tanımladı.



Kurumun bu çirkin açıklamasına sayısız tepki geldi. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, açıklamanın kurum için utanç lekesi olduğunu belirtti. Kurum hemen geri adım atarak “Fethin Hz. Muhammed tarafından önceden müjdelendiğini ve Osmanlı’nın büyük sufi sultanı Fatih Mehmet tarafından gerçekleştirildiğini” belirtti.

İstanbul’un fethinin yıldönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya’da Fetih Suresi okunmuştu.