Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terasını içki imalathanesine çeviren şahıs tutuklandı

Tokat’ın Turhal ilçesinde evinin terasını içki imalathanesine çeviren şahıs, polisin düzenlediği operasyonda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Turhal ilçesinde sanayi içerisinde bulunan bir işyerinde kaçak içki satıldığına dair alınan istihbarat sonrasında harekete geçti. A.İ. isimli şahsın burada kaçak içki satışı yaptığının görülmesi üzerine, şahsın ev, işyeri ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, şahsın ikamet ettiği 3 katlı binanın teras katında kapı ve pencereleri olmayan bir bölümde içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
 
Ele geçirilen 708 şişe sahte rakı ile  2 bin 280 adet boş şişeye el konuldu. Olayın şüphelisi A.İ.’nin ise yapılan gözaltına işlemi sonrasında çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yüzlerce mülteci, Meksika-ABD sınırını geçmeye çalışıyor

Yüzlerce mülteci, Meksika-ABD sınırını geçmeye çalışıyor

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA