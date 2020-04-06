06 Nisan 2020 Pazartesi 13:28 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 13:28

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Milli Savunma Bakanlığı da askerleri salgından korumak için önlemler alındığını bildirmişti. Vatandaşlar, Terhis olan askerler evlerine nasıl gidecek? Terhis edilecek askerlerin son durumu ne? sorularının cevaplarını yoğun olarak araştırıyor. Koronavirüse karşı en etkin önlemlerin alındığı kurumlardan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terhis edilen askerler, kendilerini evde 14 gün karantina altında tutmaları kaydıyla memleketlerine yollanıyor. Peki terhis olan askerler nasıl gidecek? İşte terhis olan askerlerin son durumu

TERHİS OLAN ASKERLER EVLERİNE NASIL GİDECEK?

Terhis edilecek olan askerler, bağlı bulundukları Alay Komutanlıkları tarafından evlerine gönderilecekler.

Alay Komutanlıkları, terhis olacak askerlerin nasıl gideceğini belirleyecekler.

Terhis olan askerlerin evlerine ulaştırılması konusunda koordinasyon, ilgili birlik komutanları, valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla sağlanıyor. Askerlerin seyahat izinleri, havaalanı, otogar veya tren garlarındaki yetkili masalara bu izinlerin bildirilmesi birlik komutanları tarafından yapılıyor. Askeri araçlarla otogar/havaalanı ya da tren garlarına taşınan terhis erlerin gidecekleri ilin valilik ve kaymakamlıklarına da gerekli bildirimler yapılıyor. Evleri, giriş-çıkışı yasaklanan 31 ilde olan terhis askerler de İçişleri Bakanlığı ile gerekli koordinasyonlar sağlanmak suretiyle evlerine ulaştırılıyorlar. Otobüs, tren ya da uçak kalkmadığı durumlarda da gerekli planlamalar koordinasyon merkezlerinde yapılıyor.

BİRLİKLERE YENİ KATILACAK ASKERLER 14 GÜN KARANTİNADA TUTULACAK

Öte yandan eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılacak erbaş/erler, 14 gün süreyle gözetim altında tutulacak.

Askerlerin yaklaşık 1 hafta önce terhis işlemleri başladı. Terhisler nisan ayı sonuna kadar devam edecek. 31 ile getirilen seyahat yasağı terhis olan askerleri kapsamıyor. Birlik komutanlıkları, İçişleri Bakanlığı, valilik ve kaymakamlıklar koordinasyon halinde terhis edilen erleri evlerine ulaştıracak.

Vatani görevini yerine getiren erlerin askerliğe kabulden evlerine ulaştırılması sürecinde alınan tedbirlerin ayrıntıları şöyle:

Terhisine 14 gün kalan askerler de yine ayrıntılı bir sağlık muayenesine tâbî tutuluyor ve testleri temiz çıkanlar askerlikteki son günlerini gözetim koğuşlarında geçiriyorlar. Terhis gününden bir gün önce yapılan sağlık taramasından da sorunsuz geçen yükümlüler evlerine gönderiliyor.

14 EVDEN ÇIKMAYACAKLAR

Evlerine giden askerler için de 14 gün ev karantinası süreci başlıyor. Kışladan çıkarken terhis olan askerlere, 14 gün evinde kalması gerektiği, kimseyle temas etmemesi gerektiği konusunda Sağlık Bakanlığı uyarılarını içeren tebligat yapılıyor ve belge imzalatılıyor. Yükümlüye komutanlarının verdiği son emir/talimat ise kurallara uyup evde kalması.

POZİTİF ÇIKAN HASTANEYE

Kışlalardaki bu uygulamaların herhangi bir aşamasında teşhis edilen askerler ise Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halinde tedaviye gönderiliyor. Hastaneye yatma ya da ev karantinası olsun sözkonusu tedavi süreci askerlik süresi içinde kabul ediliyor. Örneğin terhisine 14 gün kala sağlık taramasında bulguya rastlanan bir asker kışladan çıkarılıp hastanelere sevkedilecek ancak 14 günlük bu süreç askerlik süresi içinde sayılarak terhis işlemleri normal vaktinde yapılacak.