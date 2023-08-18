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Terk edilen evin kapısında gizemli yazı

Eskişehir'de terk edildiği düşünülen bir evin kapısına asılan yazı merak konusu oldu.

IHA18 Ağustos 2023 Cuma 09:57 - Güncelleme:
Terk edilen evin kapısında gizemli yazı
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Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Boyacılar sokaktaki bir evin kapısına asılan yazı görenleri düşündürüyor. Pencereleri çeşitli tahta parçalarıyla tamamen kapatıldığı ve kapısına kilit vurulduğu gözlemlenen müstakil evin uzun yıllardır kullanılmadığı tahmin ediliyor. Evin demir kapısının üzerine asılan bir yazı ise dikkat çekiyor. Yazının yazıldığı kâğıdın bir kısmının yırtıldığı görülürken, kalan kısmında "Bu eve zarar verenler ve buna göz yumanlar da Allah'ın ve meleklerinin lanetine uğrasın" ifadeleri yer alıyor. Yazıyı gören bazı vatandaşlar ise söz konusu evde daha önceki yıllarda yaşayanlarla ilgili bir problemin olabileceğini ifade ederek, kapıdaki yazının insanları korkutmak için yazılmış ihtimalini de dile getirdiler.

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