Termal kamera ve akustik sistemler ''Hudut Kartalları''nın gözü kulağı

AA 15 Kasım 2021 Pazartesi 11:07 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 11:08

Cumhurbaşkanlığınca Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında başlatılan ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye-İran sınırının Iğdır ve Ağrı bölümünde tamamlanan 145 kilometrelik güvenlik duvarı, bölgede güvenliğin sağlanmasında Mehmetçiğe büyük yarar sağlıyor.

Üzeri tel örgülerle çevrili yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki beton bloklardan oluşan güvenlik duvarının yanı sıra hem duvarın belirli noktalarına hem de çevresine kurulan yerli ve milli teknolojik sistemler de bölgede sınır güvenliğinin sağlanmasında "Hudut Kartalları"nın elini güçlendiriyor.

Sınır kontrolü yapılan merkezlerde görevli askerler, sorumluluk sahasındaki sınırların gözetlenmesi ve kontrolünün sağlanması maksadıyla gece gündüz demeden görev yapıyor.

Sınırdaki yasa dışı geçişler ile kaçakçılık ve terör olayları, hudut hattı boyunca yerleştirilen kameralarla izleniyor.

Gece görüş özellikli bu kameraların yanı sıra her türlü titreşim hareketlerini tespit edebilen akustik sistemler vasıtasıyla da araziye hakim deneyimli personelce sınır, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz takip ediliyor.

Tespit, teşhis ve takibi yapılan muhtemel hedeflere ise sorumlu birliklerce hazır kıta kuvvetleri ile süratle müdahale ediliyor. Bu sistemlerden elde edilen bilgiler TSK Entegre Muhabere Sistemi kullanılarak anında üst komutanlığa rapor ediliyor.

- Elektronik sistemler olaylara müdahale süresini kısaltıyor

Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi kapsamında tesis edilen elektronik, elektromanyetik ve akustik sistemler de komuta harekat merkezi ve görüntü izleme merkezlerinde entegre edilerek sistemlerin birbirini tamamlaması sağlanıyor, böylece olaylara müdahale süresi kısalıyor.

Sınır hattındaki birlikler, hudut hattındaki menfezler başta olmak üzere teröristlerin olası geçiş noktalarına yerleştirilen kamera, projektör ve aydınlatma cihazları sayesinde yasa dışı her türlü faaliyetin önüne geçiyor.

Üst düzey güvenlik önlemi alınan menfezlerin dışında sınırın diğer kesimlerinde de güvenlik üst düzeyde tutuluyor.

- Sınır hattı kameralarla gece gündüz izleniyor

Sınır hattında kurulan ve 360 derece hareket kabiliyeti olan PTZ kameraları gündüz görüşünün yanı sıra geceleri de projektörler sayesinde görüş imkanı sunuyor. Kameralara yansıyan hareketlilik, Görüntü İzleme Merkezinde 24 saat esasına göre anlık takip ediliyor.

Hareket sensörlü termal kameraların menziline giren nesneler ve canlılar, sistemin verdiği ikaz ile anında tespit edilerek askerlerce zamanında olaylara müdahalede bulunuluyor.