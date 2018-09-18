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Çanakkale'deki bir termik santralin buhar kazanı patladı

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir termik santralin buhar kazanında patlama meydana geldi, olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

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ODAŞ Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen ve yerli kömürle çalışan 330 Megavat kurulu güce sahip termik santralde bugün öğle saatlerinde kazanda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından da yangın çıktı. Olay yerine AFAD, UMKE, 112ÿAcil ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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