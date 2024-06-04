Termometreler 44 dereceyi gösterdi! Vatandaşlar serinlemek için çare aradı

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü şehirler arasında bulunan Şanlıurfa'da, öğle vakti termometreler sıcaklığı 44 derece gösterdi.
Kentte bazı vatandaşlar, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgeliklerde sıcaktan korunmaya çalıştı.
Kent merkezindeki bazı çocuklar süs havuzlarında, kırsal mahallelerdekiler ise sulama kanallarında serinledi.
Tarihi çarşılar bölgesinde ise rahat şekilde alışveriş yapılmasını sağlamak için kurulan vantilatörler çalıştırılıyor.