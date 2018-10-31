'Terör demokratik düzenin, kardeşliğin en büyük düşmanıdır'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Hatay Tanıtım Günleri'nin açılışına katıldı.

Adalet Bakanı Gül, burada yaptığı konuşmada, Hatay'ın en büyük zenginliğinin birliği, beraberliği ve hoşgörüsü olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Gül, Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yargılamanın sürdüğünü, saldırıyı gerçekleştirenlerin hesap verdiğini bildirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye, FETÖ, PKK ve DEAŞ'la etkin mücadeleyi sürdürüyor. Kanlı ve kirli yöntemlerle, istikbalimizi kıskaca almaya, istiklal ve istikbalimizi diz çöktürmeye kimse muktedir olamayacaktır. Terör demokratik düzenin, birliğin, kardeşliğin en büyük düşmanıdır. Türkiye olarak da birliğimize, beraberliğimize, huzurumuza kasteden terör örgütleriyle mücadeleyi kararlı bir şekilde vereceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

"Millet bahçesi yapacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ise Hatay'ın milli mücadelede önemli bir yeri olduğunu, şehrin Türkiye'ye sığınan Suriyelilere de ev sahipliği yaptığını belirtti.

Etkinliğin düzenlendiği AKM ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kurum, "Aslında burası bizim ileride millet bahçesi yapacağımız alan. Buranın projelerini çalıştırıyoruz. Çok kısa zamanda burayı Ankara'ya, Ankaralıların hizmetine kavuşturacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Gül ve Kurum Hatay Tanıtım Günleri'nin açılış kurdelesini kesti.