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Terör destekçilerine baskın: 16 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK hükümlülerine finansal destek sağlayanlara operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda 16 kişi gözaltına alındı.

AA8 Eylül 2021 Çarşamba 18:34 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 18:34
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Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar neticesinde Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü/tutuklu olarak bulunan bölücü terör örgütü PKK/KCK mensuplarına finansal destek sağlandığını belirledi.

Ekipler, tespit edilen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonlarda, şüphelilerden 16'sı gözaltına alınırken, 5'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Zanlılardan 11'i Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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