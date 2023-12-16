CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçim telaşına girdi. Yerel seçimler öncesi İYİ Parti'ye yaptığı ittifak talebine olumlu cevap alamayan CHP lideri Özel, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin de kapısını çalmıştı.

CHP'YE YEREL SEÇİM GÖNDERMESİ

Yerel seçimlerde aradığı desteği bir türlü bulamayan CHP lideri Özgür Özel yine umduğunu bulamadı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, parti meclisi toplantısı sonrası CHP'ye yerel seçim göndermesinde bulundu.

"KİMSENİN YEDEK GÜCÜ DEĞİLİZ"

Bakırhan, "Biz kimsenin ilk yardım çantası değiliz. Her sandıkta başı gözü yarılana sürekli pansuman için yetişecek yedek güç olmadığımızı belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 81 ilde kendi adaylarıyla yerel seçime girilmesi eğiliminin öne çıktığını, bu kararın PM'ye sunulacağını söylemişti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 6 Aralık'ta yaptıkları açıklamada "Biz kuru boş vaatlere kanacak bir parti değiliz" demişti. DEM Parti ittifak kararını yarın açıklayacak.